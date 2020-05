Guadagna in borsa 1,6 milioni e li distribuisce ai suoi dipendenti: «Hanno più bisogno di me»

LEGGI ANCHE

Il direttore di una società americana di investimenti immobiliari è uno tra gli investitori favorito dalla volatilità del mercato azionario in questo periodo caratterizzato dalla pandemia. Tuttavia, invece di aggiungere altri profitti alla sua fortuna, ha deciso di condividerli con i suoi dipendenti.ha riunito il suo team di lavoratori in una videoconferenza.Connor ha iniziato la conversazione annunciando che la società ha guadagnato 1,6 milioni di dollari nell'arco di otto giorni e ha assicurato ai suoi dipendenti che avrebbe diviso tale importo tra loro per il lavoro e la dedizione dimostrati durante la crisi sanitaria.. La società immobiliare con sede in Ohio conta 400 persone, molte delle quali hanno vissuto problemi finanziari durante questa pandemia.«Secondo me, questo non è un regalo. Ve lo siete guadagnato», ha detto l'uomo. I bonus che l'investitore sta distribuendo tra i propri dipendenti vanno dai 2.000 ai 9.000 dollari e li destinerà solo ai dipendenti che percepiscono una retribuzione medio bassa, secondo quanto afferma USA Today. «Sono impazzito di gioia, sono molto contento di lavorare per un'azienda come questa», ha detto Ducos-Vázquez, uno dei dipendenti, che ha ricevuto 6.000 dollari.