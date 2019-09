Usa intercettano un sottomarino con oltre 5.400 chilogrammi di cocaina a bordo

Mercoledì 25 Settembre 2019, 16:27

Un sottomarino che trasportava un maxi carico di 5.400 kg di droga del valore di oltre 165 milioni di dollari, è stato avvistato nelle acque internazionali del Pacifico orientale dopo un'intensa operazione della Guardia Costiera americana. L'operazione si è conclusa con l'arresto di quattro persone.Secondo la dichiarazione ufficiale della Guardia Costiera pubblicata su content.govdelivery.com, l'equipaggio dello stato della Florida - a bordo di una piccola nave - ha fermato il sottomarino, dopo un'ardua operazione che ha coinvolto un aereo di pattuglia, due piccole imbarcazioni e alcuni uomini della polizia colombiana.La cattura della nave utilizzata per il traffico di droga è stata effettuata nelle prime ore del mattino e si è conclusa con l'arresto di quattro sospetatti.«Non ci sono parole per descrivere la sensazione che il nostro equipaggio sta vivendo in questo momento. In un periodo di 24 ore, abbiamo attraversato l'Ecuador e intercettato il veicolo carico di droga», ha dichiarato il comandante responsabile della missione, Matthew Waldron.