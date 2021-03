Guasto ai freni di un treno passeggeri: in retromarcia per 35 chilometri

In India un treno passeggeri ha camminato incontrollatamente in retromarcia per 35 chilometri dopo la rottura dei freni. Quando l'autista si è accorto del guasto ha inserito la retromarcia per tentare di fermare il convoglio per salvare un animale che era sui binari.

Uttarakhand: #PurnagiriJanShatabdiExpress rolled over for nearly 35km due to brake failure in #Tanakpur . The train was stopped by putting soil and aggregates on the track between Banbasa and #Khatima . pic.twitter.com/ZI6lTGOn3w

