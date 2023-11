Guatemala, scoperta una gigantesca montagna sottomarina: si tratta di un vulcano estinto

Gli esploratori oceanici che mappano i fondali marini al largo della costa del Guatemala hanno scoperto una montagna due volte più alta del Burj Khalifa, l'edificio più alto del mondo, che si nasconde in profondità sotto il mare. La formazione alta almeno 1.600 metri si è formata da un vulcano estinto. Gli scienziati hanno scoperto la montagna sottomarina a forma di cono a 2.400 metri sotto il livello del mare durante una spedizione organizzata dallo Schmidt Ocean Institute quest'estate. «Il monte sottomarino alto oltre 1,5 chilometri finora era nascosto sotto il mare, e questo evidenzia davvero quanto dobbiamo ancora scoprire» ha detto Jyotika Virmani, direttore esecutivo dello Schmidt Ocean Institute.

L'imponente edificio vulcanico estinto copre oltre 14 chilometri quadrati e si trova in acque internazionali nell'Oceano Pacifico, a 156 chilometri dalle acque guatemalteche. I ricercatori hanno rilevato la montagna sottomarina utilizzando la mappatura del sonar multibeam durante una traversata di sei giorni dal Costa Rica all'East Pacific Rise, il confine tra sei placche tettoniche, tra cui la placca del Pacifico a ovest e la placca nordamericana a nord-est. Le montagne sottomarine forniscono habitat rocciosi cruciali per coralli di acque profonde, spugne e una miriade di invertebrati, poiché il substrato duro può essere difficile da trovare nell'oceano, con la maggior parte dei fondali marini coperti da sedimenti sciolti e fangosi. «Le montagne sottomarine possono essere troppo ripide per attaccarsi al fango, e alcuni animali prosperano ai lati», ha detto Jon Copley, professore di ecologia delle acque profonde e esplorazione oceanica presso l'Università di Southampton nel Regno Unito.

I dati satellitari suggeriscono che ci sono più di 100.000 montagne sottomarine inesplorate che possono venire alla luce attraverso la continua mappatura del fondo marino. «Una mappa completa del fondo marino è un elemento fondamentale per comprendere il nostro oceano», ha detto Virmani. «È emozionante vivere in un'epoca in cui la tecnologia ci permette di mappare e vedere queste incredibili parti del nostro pianeta per la prima volta!».

Ad aprile, un team di ricerca dello Schmidt Ocean Institute a bordo di Falkor ha rivelato tre nuovi campi di sfiato idrotermale sul Mid-Atlantic Ridge.

Ad agosto, hanno annunciato l'esistenza di un mondo sotterraneo nascosto pieno di creature marine sull'East Pacific Rise. Gli scienziati a bordo della stessa nave hanno anche recentemente scoperto due montagne sottomarine inesplose e barriere coralline incontaminate vicino alle isole Galápagos.

L'ultimo ritrovamento però è considerato «una scoperta mozzafiato» ha detto Jamie McMichael-Phillips, direttore del progetto Seabed 2030, che mira a mappare l'intero fondo marino entro la fine del decennio insieme allo Schmidt Ocean Institute e ad altri partner.