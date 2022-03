Guerra di parole, da "oligarchi" a "no fly zone", fino ad "armi termobariche" e "sanzioni": come cambia il vocabolario

Guerra di parole, parole di guerra. Anche il vocabolario degli italiani è bombardato dal ciclone Ucraina. Tra new entry e ripescaggi dalla memoria novecentesca e del periodo delle guerre in Iraq, in Afghanistan, in Cecenia, in Siria, è cambiato il modo di parlare in questi venti giorni di «invasione» (noi la possiamo chiamare così, mentre ai russi è concesso sola la formula «operazione speciale», che non significa niente ma si capisce che...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati