Mei Xiang e Tian Tian, ​i panda dello zoo di Washington vittime della guerra dei dazi

Lunedì 2 Settembre 2019, 15:10

Mei Xiang e Tian Tian, ​​due panda adulti che vivono da anni nello zoo nazionale di Washington, potrebbero essere gli ultimi due esemplari di questa specie ad essere ospitati nel parco.Dallo zoo, tuttavia fanno sapere che sono in corso delle trattative per poter continuare a mantenere gli animali.I panda sono stati affidati dalla Cina allo zoo degli Stati Uniti con un contratto a lungo termine che terminerà nel dicembre 2020. Tuttavia, attualmente si teme che Pechino possa rifiutare di accettare il prolungamento della loro permanenza in America a causa dei tesi rapporti commerciale tra i due paesi, secondo quanto riferisce The Hill.Lo zoo ha un terzo esemplare, una femmina di nome Bei Bei, nata negli Stati Uniti, che è già certo che verrà inviata in Cina quando avrà compiuto quattro anni. infatti, secondo un accordo, tutti i cuccioli di panda nati in zoo stranieri devono essere rimpatriati a quell'età per far parte di un programma di allevamento.«Entrambe le parti devono considerare quali futuri obiettivi scientifici vogliono perseguire», ha affermato la portavoce dello zoo Pamela Baker-Masson, citata dal The Washington Post.Mei Xiang e Tian Tian sono arrivati ​​a Washington nel 2000 con un contratto di 10 anni. Nel 2011, è stato deciso di estenderlo per altri cinque anni e nel 2015 è stato raggiunto l'accordo ancora in vigore.Dagli anni Cinquanta del secolo scorso, la Cina ha mantenuto la tradizione di offrire i panda ai suoi partner internazionali come simbolo di buone relazioni diplomatiche. Nel 1984, poi, ha sostituito questa pratica offrendo gli animali come prestito, avviando progetti di ricerca congiunti per la protezione e la conservazione di animali rari.