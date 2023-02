«Un successo», ma c’è poco da cantare vittoria. Perché tutto questo è soltanto l’inizio.

Nel giro di una settimana, dopo le immagini del pallone spia che hanno fatto il giro del mondo, gli Stati Uniti hanno buttato giù dai cieli dell’Alaska un secondo «oggetto ad alta quota», per il momento in nessun modo meglio identificato.

A darne notizia è Joe Biden in persona, che rincara così la dose di forza del braccio di ferro con la Cina.

Un braccio di ferro che sa di nuova Guerra Fredda, che già traccia scenari assai inquietanti.

Sì perché, più che a un quadro di tensioni striscianti, la Comunità Internazionale assiste quasi incredula ad autentiche manovre militari tra le due superpotenze.

Questo mentre, nel frattempo, c’è pure un’altra guerra in corso: quella tra Ucraina e Russia, naturalmente.

E allora il presidente americano si muove dichiaratamente su due fronti.

Il primo: Pechino. Dito puntato dritto con il regime di Xi Jinping e promessa feroce di passare dalle parole ai fatti. A una reazione che il dragone sta provocando in troppi modi. «Agiremo, passeremo all’azione», ha detto il Commander in Chief oramai in più di un’occasione.

Il secondo: Kiev. E tutto ciò che le sta attorno. Mosca, ovviamente. Ma anche Varsavia, dove proprio Biden è atteso per una visita ufficiale (Polonia 20-22 febbraio, ndr), di supporto diplomatico e militare, a ridosso del primo anniversario della cosiddetta, e si fa per dire, “operazione speciale” di Vladimir Putin.

Nel grande calderone degli Esteri, oggi come oggi, a Washington non manca veramente niente.

Ciò che non deve mancare, però, è la calma. Perché la stessa Casa Bianca, e ciascuno dei suoi consiglieri militari, è ben consapevole dei livelli folli dei rischi altissimi che ci sono in gioco.

Rischi, tanto per essere ancora più chiari, nucleari.

Sia sul fronte Cina che, peggio ancora, sul fronte dell’ancora più agitata Russia.

Quanti palloni restano nei cieli americani?

Quanti altri incidenti ancora?

Quante altre scintille possibili, prima che il fuoco divampi?