Israele, operazione speciale a Rafah: liberati due ostaggi, 100 morti nell'attacco

L'esercito israeliano annuncia di aver liberato nella notte a Rafah, nel sud della Striscia, due ostaggi israeliani che erano stati rapiti da Hamas il 7 ottobre scorso: Hamas denuncia che nell'operazione sono morte circa 100 persone. Fernando Simon Marman (60 anni) e Louis Har (70) sono stati liberati nel corso di un'operazione congiunta dell'Idf (le Forze di difesa israeliane, ndr), dell'Isa (il servizio di sicurezza israeliano Shin Bet, ndr) e della polizia israeliana. Il Washington Post parla di imminente 'rotturà tra Biden e Netanyahu, i due leader si sono sentiti al telefono e il presidente Usa ha chiesto di garantire la sicurezza della popolazione di Rafah e ha detto che si sono fatti progressi sugli ostaggi: tema centrale della telefonata in cui Biden ha sollecitato il premier israeliano a colmare il divario nelle trattative e raggiungere un accordo. Ma il premier israeliano non molla e ribadisce che il controllo sulla Striscia è necessario 'per la nostra sicurezzà e che la distruzione di Hamas e il rilascio degli ostaggi non si escludono a vicenda.