Gaza, Israele: «Iniziata operazione di terra a sud». Idf ai civili: abbandonate l’area di Khan Yunis

«Per la vostra sicurezza, vi invitiamo a spostarvi nei rifugi per sfollati interni nei quartieri di Al-Fukhari, Al-Shaboura, Al-Zuhur e Tal Al-Sultan» scrive l’Idf (le forze armate israeliane) in un avvertimento rivolto alla popolazione di Gaza, diretto in particolare a chi si trova nell’area di Khan Yunis, pubblicato sui social media. La vita per i palestinesi (secondo un’agenzia dell’Onu gli sfollati sono 1,8 milioni) è questa: dopo che nella prima fase l’esercito dello Stato ebraico ha detto a tutti quelli che si trovavano nel settore settentrionale della Striscia di spostarsi in quello meridionale per mettersi al sicuro, ora è cominciata l’offensiva di terra anche a Sud e agli attacchi aerei (da inizio conflitto i raid sono stati 10mila) è seguita anche l’avanzata di terra dei tank, verso la città di Khan Yunis ma anche verso Rafah, vicino al confine con l’Egitto. Il meccanismo della divisione in 2.300 microsettori della Striscia di Gaza, tutti contraddistinti da un numero, in linea teorica serve di volta in volta a informare i civili palestinesi sulle aree in cui avverranno gli attacchi, ma appare poco credibile che possa realmente funzionare.

DATI

Il Ministero della Salute palestinese (che però fa capo ad Hamas) ha spiegato che dalla ripresa del conflitto le vittime sono già state oltre 300, mentre in totale, dall’8 ottobre, da quando Israele ha risposto al massacro compiuto dall’organizzazione terroristica il giorno prima, i morti nella Striscia di Gaza sono 15mila.

Scrive il quotidiano Haaretz: «L’esercito israeliano ha annunciato che i soldati hanno preso il controllo dei tunnel di Hamas che ospitano i comandanti dell’organizzazione e continuano a occuparsi delle infrastrutture sotterranee in tutta la Striscia, comprese quelle associate agli ostaggi israeliani. L’Idf ha aggiunto che le forze sono costantemente impegnate nell’area dell’ospedale Rantisi, nella parte settentrionale della Striscia, così come nel campo profughi di Jabalya, nel quartiere di Shujaiyeh nella parte orientale della città di Gaza e nel quartiere di Zeitoun nel sud della città. Secondo i militari, il numero delle vittime riportate da Hamas in seguito all’attacco dell’Idf a Gaza è esagerato, e dietro di loro si nascondono dozzine di esponenti di Hamas».

MARE

Ieri però la tensione si è alzata anche sul Mar Rosso dove è stata presa di mira una nave della Marina Usa. Nel tardo pomeriggio gli Houthi (gruppo sciita filo-iraniano che controlla parte dello Yemen) rivendicano gli attacchi contro due imbarcazioni. Affermano: «La Marina yemenita ha preso di mira due navi del nemico sionista nello stretto di Bab el-Mandeb in sostegno ai civili di Gaza». Poco dopo la Difesa americana conferma che l’attacco del gruppo sciita ha interessato il suo cacciatorpediniere “Uss Carney” e il mercantile britannico “Unity Explorer”. Afferma il Pentagono: «Il cacciatorpediniere ha abbattuto in un primo momento un drone appartenente all’insorgenza Houthi che si dirigeva nella sua direzione. Il cacciatorpediniere ha rilevato poi che un missile balistico era stato lanciato contro una nave mercantile identificata come “Unity Explorer”. Il missile ha colpito nelle vicinanze della nave, che batteva bandiera delle Bahamas ma è di proprietà di una società britannica. Il Carney ha risposto immediatamente alla richiesta di aiuto e, durante la missione di assistenza, ha abbattuto un altro drone Houthi». In parallelo sono tornate le minacce dell’Iran che sostiene contemporaneamente gli Houthi, gli Hezbollah e la stessa Hamas. Hossein Amirabdollahian, ministro degli Esteri iraniano, ha parlato al telefono con il capo della politica estera dell’Ue Josep Borrell e ha minacciato una estensione del conflitto se Israele non si fermerà: «La portata della guerra nella regione probabilmente si approfondirà e si espanderà».

OSTAGGI

Tornando all’interno della Striscia di Gaza, oltre alla tragedia dei civili palestinesi, c’è il dramma di 137 ostaggi israeliani e stranieri ancora nella mani di Hamas. La pressione degli Usa prosegue perché riprendano i negoziati, ma ieri il primo ministro Benyamin Netanyahu ha detto in modo brutale: «Stiamo continuando a parlare con il nostro nemico della possibilità di continuare a liberare gli ostaggi, ma stiamo parlando con il fuoco». Si sta accendendo anche la polemica all’interno del governo israeliano per la vicenda di venerdì scorso quando un riservista ha ucciso a sangue freddo, malgrado si fosse inginocchiato e con le mani sulla testa, Yuval Doron Kastelman, un avvocato israeliano in realtà intervenuto per fermare i due attentatori di Hamas che avevano ammazzato tre persone a una fermata dei bus. Il riservista lo aveva scambiato per un terrorista. Netanyahu ha difeso la politica del ministro di estrema destra Itamar Ben Gvir di aumentare la distribuzione di armi alla popolazione e sull’uccisione dell’avvocato eroe si è limitato a dire: «Così va la vita». Si è infuriato il ministro Benny Gantz, leader dell’opposizione, che però è entrato a fare parte del gabinetto di guerra. «L’uccisione di Yuval l’eroe non è “un caso della vita”, bensì un segnale di allarme che ci obbliga ad apprenderne la lezione per salvare vite umane in futuro. Serve una indagine».

di Mauro Evangelisti