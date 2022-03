Guerra nucleare, la Germania acquisterà aerei da combattimento F-35 per difendersi: ecco quanti e perché

La Germania acquisterà fino a 35 jet da combattimento F-35 di fabbricazione statunitense, ribaltando così i lunghi piani che vedevano l'aereo da guerra di quinta generazione eliminato da ogni ipotesi futura: lo hanno annunciato i leader tedeschi della difesa in questi giorni di guerra in Ucraina. Gli aerei assumeranno entro il 2030 la missione cruciale come «armi nucleari», ha spiegato il ministro della Difesa Christine Lambrecht in una...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati