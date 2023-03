Gli Stati Uniti schierano in Europa, in Islanda per la precisione, l'aereo dell'apocalisse (conosciuto anche come aereo del giorno del giudizio). Il Mercury E-6B è infatti giunto ieri nell'isola a nord del vecchio continente nell'ambito di «un'operazione nell'area di responsabilità del comando delle Forze Armate statunitensi in Europa», secondo un tweet pubblicato dall’US European Command. L'equipaggio ha incontrato l'ambasciatore statunitense in Islanda Kerrin Patman e altri leader diplomatici e militari. Ma cos'è il Mercury E-6B e cosa rappresenta per la guerra in Ucraina? Che messaggio invia a Mosca? Lo sbarco in Europa di questo mostro dei cieli, con tutte le sue caratteristiche (è progettato per controllare le Forze Armate in caso di una guerra nucleare), potrebbe essere letto come una mossa preventiva degli Stati Uniti in caso di degenerazione della situazione, con una conseguente escalation nucleare provocata dalla Russia di Putin.

APPROFONDIMENTI Armi nucleari, Ucraina smentisce di aver ricevuto materiale radioattivo. Mosca: «È una provocazione» Guerra Ucraina, Mosca: bloccato un attacco di droni in Crimea. Lukashenko: «Appoggiamo la pace di Pechino» Putin vive con Alina Kabaeva, ecco il superattico (il più grande della Russia) dell'amante dello zar

L'E-6B Mercury, ecco l'aereo dell'apocalisse

L'E-6B Mercury è progettato come un versatile velivolo di comando e controllo nelle condizioni di una situazione di stallo nucleare, progettato per comunicare con incrociatori missilistici strategici a propulsione nucleare che trasportano missili balistici intercontinentali. Ogni sottomarino può trasportare fino a 24 missili Trident II D5 in grado di trasportare testate nucleari. La portata massima di lancio è di 11.300 km e la potenza della carica termonucleare è di 475 kilotoni. Invece del Trident II D5, i sottomarini dell'Ohio possono trasportare 154 missili da crociera BGM-109 Tomahawk con una portata fino a 2.500 km.

A @USNavy E-6B Mercury assigned to @US_STRATCOM Wing One arrived in #Iceland recently, while conducting operations in the USEUCOM area of responsibility. The crew met w/U.S. Ambassador to Iceland Carrin Patman & other diplomatic & military leaders. #WeAreNATO @usembreykjavik pic.twitter.com/CLYdl86kP4 — U.S. European Command (@US_EUCOM) February 28, 2023

Per queste sue caratteristiche ha ricevuto i due appellativi "aereo dell'apocalisse" o "aereo del giorno del giudizio". Il velivolo funge da copia di backup del Global Operations Center del comando strategico degli Stati Uniti, e viene schierato se questo il corrispondente terrestre non può compiere la sua missione, si legge su Military+Aerospace Electronics.

Un Boeing 707 modificato

L'aereo E-6B Mercury è un Boeing 707 di linea modificato, può raggiungere una velocità di 981 km/h con una andatura di crociera di 842 km/h ed è in grado di salire a un'altitudine di 12,8 km con un'autonomia di volo fino a 11.760 km. L'equipaggio è composto da 22 persone, inclusi piloti, operatori di comunicazione e personale di combattimento. In precedenza, il Pentagono aveva riferito della modifica dell'E-6B Mercury, che avrebbe dovuto essere completata nel dicembre 2023. E l'anno scorso, la società Northrop Grumman ha annunciato che avrebbe apportato i correttivi nel giro di cinque anni, migliorando le funzioni di comando, controllo e comunicazione che lo collegano con la triade nucleare degli Stati Uniti.