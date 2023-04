Un volo di routine di un velivolo cargo americano come ne avvengono tanti fra basi delle forze armate alleate della Nato, mettiamo quella tedesca di Ramstein e quella italiana di Ghedi (Brescia), oppure l'arrivo di nuovo testate nuclari destinate a rinnovare l'arsenale tattico di deterrenza atomica allestito dal dopoguerra in Italia? Il tragitto di un gigante come il Globemaster III Boeing C-17A dell'Usaf è parso quantomeno singolare agli esperti del sito Itamilradar che oggi pomeriggio è partito appunto dalla base di Ramstein per atterrare dopo poco più di un'ora a Ghedi, dove è schierato un distaccamento del 704esimo squadrone del Munss americano (Munitions Support Squadron) simile quello in forze alla base Nato di Aviano (Pordenone).

Da sempre funziona così: i velivoli italiani vengono abilitati al trasporto delle testate nucleari, ma la gestione di esse è esclusivamente degli americani. Reparti del Munss hanno operato anche altrove, in Romagna, ad esempio, nella base ora non più militare di Miramare di Rimini, poi la Nato ha deciso di raggruppare le non più di 70 testate ospitate dall'Italia solo alle basi di Ghedi e di Aviano. Ora il Globemaster III, quadrigetto che a pieno carico pesa fino a a 260 tonnellate lungo e largo più di 50 metri, in questo del 62° Squadrone dell'Usaf di base alla "Lewis-McChord" di Tacoma, nelo stato di Washington, è al momento l'unico velivolo cargo destinato a trasportare testate nucleari.

Armi nucleari, il tragitto del Globemaster

Bene, se vedete il tragitto compiuto oggi dal Globemaster si nota che non ha tirato dritto fra la Germania e l'Italia, ma ha compiuto un vasto giro sull'Atlantico evitando non solo la Svizzera o l'Austria, che non fanno parte della Nato, ma anche la Francia e la Spagna che invece ne sono parte importante. Il cargo è passato sopra le Colonne d'Ercole poi ha sorvolato la Sardegna e infine il "finale" fino a Ghedi. Sì, un tragitto singolare per unire queste due basi. E' vero anche che a volte questi voli servono per mettere a punto strumentazione e tarare radar e altre apparecchiature, ma poi viene in mente che è da tempo nota la volontà di portare in Italia le nuove bombe atomiche B61-12 per sostituire le "vecchie" B61-11, ugualmente trasportabili dagli F-35 e dai Tornado di base a Ghedi.

Earlier this year it was announced that new USAF B61-12 nuclear bombs would arrive in Italy, arming Italian Air Force F-35 and Tornado stationed at the Ghedi AB.

This flight could be linked to this announcement?#NATOhttps://t.co/ZPWeyr1CHX — Itamilradar (@ItaMilRadar) April 19, 2023

Il tracciamento

Allo stesso tempo va sottolineato che Italmilradar ha tracciato meritoriamente anche questo volo grazie al fatto che i piloti del Globemaster hanno tenuto acceso il transponder: per non dare nell'occhio o perché trasportavano normali approvvigionamenti? Ma in quest'ultimo caso perché fare un giro così largo?

Nella base di Aviano si troverebbero comunque almeno 20 bombe atomiche B61, mentre in quella Ghedi almeno 15. Lavori di ammodernamento delle pertinenze del Munss di Ghedi sono stati tuttavia effettuati di recente. Le nuove testate B61-12 hanno una potenza di circa 50 kilotoni, almeno quattro volte la bomba che rase al suolo Hiroshima.

Simone Pierini e Paolo Ricci Bitti