Guerra Ucraina, la diretta. Russia agli Stati Uniti: «Siamo sull'orlo di uno scontro nucleare»

La guerra entra al 140esimo giorno. Monito di Mosca all'Occidente: gli Usa e i loro alleati «barcollano pericolosamente sull'orlo di uno scontro con la Russia che rischia di provocare una escalation nucleare». Oggi a Istanbul vertice tra Russia, Ucraina e Onu a livello di delegazioni militari sui corridoi marittimi per l'esportazione dei cereali. Salite a 16 le navi mercantili passate nel Danubio per essere caricate con grano ucraino. Intanto monito di Mosca all'Occidente: Usa e alleati barcollano sull'orlo di uno scontro con la Russia che rischia di provocare una escalation nucleare.

Ucraina, Lavrov: Russia pronta a colloqui per esportazioni grano

Sul campo di battaglia, le forze russe continuano a raggrupparsi, riposare, rifornirsi e ricostituirsi, a bombardare aree critiche per creare le condizioni per future offensive di terra e a condurre attacchi di sondaggio limitati. Il Ministero della Difesa russo non ha rivendicato alcun nuovo controllo territoriale il 12 luglio

L'esercito russo continua a spingere il fronte nel Donbass in direzione di Slavyansk e Kramatorsk ed è costretto a compensare le pesanti perdite con "un equipaggio non convenzionale". Questo è scritto nel nuovo rapporto dell'intelligence britannica. Viene indicata una carenza di personale che probabilmente costringerà il ministero della Difesa russo a ricorrere al "reclutamento non tradizionale", comprese le carceri.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 12 July 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/vzAuk7j6hs



— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 12, 2022

Guerra, le ultime notizie di oggi 13 luglio