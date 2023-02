Un tentativo di mostrare i muscoli, proprio poco prima che Joe Biden si palesasse al fianco di Zelensky a Kiev. Secondo la Cnn, diversi funzionari americani affermano che Mosca ha effettuato un test missilistico balistico intercontinentale nei giorni scorsi, poco prima della visita del presidente Usa in Ucraina di lunedì. Secondo le stesse fonti citate dal canale americano, gli Stati Uniti erano stati avvertiti (così come Mosca era stata avvisata del viaggio di Biden).

Il test del missile Sarmat, soprannominato Satana II, sarebbe però fallito. Mosca ha notificato in anticipo agli Stati Uniti il lancio attraverso le linee di deconfliction. Un altro funzionario ha affermato che il test non ha rappresentato un rischio per gli Usa e che non è considerato un'escalation. Il presidente Putin non ha fatto alcun riferimento al lancio nel discorso di ieri. Il Sarmat trasporta testate nucleari.

Il test (fallito) e le comunicazioni Usa-Russia

La tempistica del test - scrive la Cnn - suggerisce che gli Stati Uniti e la Russia stavano comunicando attraverso diversi canali all'inizio della settimana per scopi di deconfliction. I funzionari statunitensi hanno notificato ai russi domenica sera, ore prima della visita di Biden a Kiev, che il presidente si sarebbe recato nella capitale ucraina, come ha riferito lunedì il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan. Il missile Sarmat è già stato testato con successo in passato: secondo i funzionari statunitensi se il test di lunedì fosse andato a buon fine, il Presidente russo Vladimir Putin lo avrebbe sottolineato nel suo discorso sullo Stato della Nazione di ieri. Invece, Putin non ha fatto alcun riferimento al lancio. La Cnn aveva inizialmente riferito che il test era avvenuto mentre Biden si trovava in Ucraina, sulla base delle informazioni fornite da alcune fonti, ma successivamente uno dei funzionari ha dichiarato che il test è avvenuto poco prima che Biden si trovasse nel Paese. E una seconda fonte ha specificato che il test era stato effettuato lunedì, senza fornire una tempistica più precisa.