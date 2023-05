Guerra Ucraina, Prigozhin: «Iniziato il ritiro del gruppo Wagner da Bakhmut». Kiev: «Distrutti 36 droni lanciati da Mosca nella notte»

Le forze ucraine hanno distrutto tutti i 36 droni kamikaze lanciati dalla Russia la notte scorsa: lo ha reso noto l'Aeronautica militare ucraina su Telegram, come riporta Ukrinform. «E' stata una notte difficile. Il nemico ha usato 36 Shahed per continuare a terrorizzare l' Ucraina. Nemmeno uno di essi ha raggiunto l'obiettivo. Sono grato alle nostre forze di difesa aerea per il risultato del 100 per cento», ha scritto il presidente Volodymyr Zelensky su Telegram. «Nella notte del 25 maggio 2023, il nemico ha attaccato l' Ucraina con droni d'attacco Shahed-136/131 di fabbricazione iraniana. In totale, sono stati lanciati 36 velivoli dalle direzioni nord e sud. Il nemico mirava probabilmente ad attaccare le infrastrutture critiche e le strutture militari nelle regioni occidentali dello Stato», si legge nel post dell'Aeronautica.

L'attacco è stato respinto, tra gli altri, dalle unità delle forze missilistiche antiaeree, dagli aerei da combattimento e dai gruppi di fuoco mobili, ha precisato l'Aeronautica sottolineando che i 36 droni sono stati distrutti «grazie agli sforzi congiunti» delle difese ucraine.