Orrore in Siria, il destino di Damasco al centro dello scacchiere globale

Martedì 10 Aprile 2018, 10:21 - Ultimo aggiornamento: 10-04-2018 10:32

Si allontana la possibile tregua e aumenta il numero di attori direttamente o direttamente coinvolti nello scenario siriano, col rischio che il piccolo e vessato paese divenga l'oggetto di un conflitto «mondiale». È questa la preoccupazione dei servizi italiani - ma, ovviamente, anche di altri Paesi - che osservano con preoccupazione l'escalation di queste ore.L'attacco chimico a Douma, che avrebbe causato 60 morti e più di 1000 feriti, seguito, ieri mattina, da un raid israeliano in una base governativa, la t-4, avvengono entrambi solo pochi giorni dopo l'incontro tenuto il 4 aprile scorso ad Ankara.Un appuntamento che sembrava destinato a segnare un punto di svolta definitivo per il futuro del paese. Ad Ankara infatti, il leader turco Recep Erdogan, Vladimir Putin e Hassan Rohani avevano parlato della necessità di «rispettare l'integrità territoriale della Siria». Dunque, i tre Paesi che più hanno influenzato il destino di Damasco negli ultimi mesi sembravano essersi accordati per mantenere il paese unito, probabilmente sotto il controllo del presidente Bashar al Assad, garantendo semmai delle zone «controllate» per i ribelli sunniti.