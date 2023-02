Guerra Ucraina, le notizie del 24 febbraio. Meloni: «Il piano di Putin è fallito». Gli Usa: pronti a negoziati su New Start

Guerra Ucraina, le notizie in diretta. È il 24 febbraio, giorno dell'anniversario dell'invasione russa. I timori per una nuova maxi offensiva sembrano essersi allontanati negli ultimi giorni ma il conflitto resta violentissimo. La Cina propone il suo piano di pace ma pensa di fornire droni kamikaze alla Russia. L'Onu intanto vota la risoluzione per il ritiro di Mosca dall'Ucraina.