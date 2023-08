Guerra Ucraina, gli aggiornamenti. Kiev: «Lavoriamo per ottenere un invito al G20»

Guerra Ucraina, ultime notizie. Kiev non sarà in grado di difendere il proprio spazio aereo con i caccia F-16 statunitensi entro il prossimo autunno o inverno, a causa dei ritardi nell'avvio della formazione dei suoi piloti. Lo ha dichiarato il portavoce dell'Aeronautica militare ucraina Yurii Ihnat, citato dai media locali. «È ovvio già ora che non saremo in grado di difendere l'Ucraina con gli F-16 questo autunno-inverno», ha detto Ihnat ammettendo che «speranze significative sono state riposte su questo velivolo» e prevedendo che «nel prossimo futuro» i piloti ucraini «riceveranno addestramento all'interno dei paesi membri della coalizione» Nato.

