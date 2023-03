Guerra Ucraina, Wagner: Bakhmut circondata, Zelensky evacui anziani e bambini. Allerta antiaerea in tutto il Paese

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz è atteso oggi a Washington da Joe Biden per discutere delle prospettive di pace in Ucraina dopo il mancato sperato avvicinamento di ieri al G20 tra le parti in conflitto. Gli Stati Uniti potrebbero annunciare già oggi l'invio di nuove armi a Kiev per 400 milioni di dollari.

Prosegue la battaglia per Bakhmut mentre ieri sera a 110 chilometri da Mosca si è registrata una forte esplosione: tra le ipotesi, l'abbattimento di un drone nemico, ma nessun frammento è stato ancora trovato.

Ieri al G20 primo incontro tra Lavrov e Blinken ma poi la Cina ha fatto saltare una dichiarazione congiunta finale in cui si chiedeva a Mosca di cessare le ostilità. La premier Meloni parla di pace con il premier indiano Modi; oggi sarà ad Abu Dhabi.