Guerra Ucraina, nella notte allarme antiaereo in 15 regioni: esplosioni a Kiev, Zaporizhzhia e Leopoli

Esplosioni nella notte a Kiev, Zaporizhzhia e Leopoli. L'allarme antiaereo è scattato in 15 regioni dell'Ucraina. La Cina ha promesso di non fornire armi alla Russia, assicura Blinken che oggi vedrà Kuleba a Londra. Ue verso un nuovo piano d'aiuti a Kiev da 50 miliardi. Settanta ne servirebbero per la ricostruzione del Kherson, secondo esperti ucraini.