Guerra Ucraina, Mosca: droni sulla capitale, è terrorismo ucraino. Attacco su Kiev per la terza notte consecutiva

Terza notte consecutiva di attacchi russi su Kiev, il bilancio è di un morto e tre feriti. Intanto Vladimir Putin ha sancito la fine di un altro trattato di sicurezza ormai da tempo in stato di morte cerebrale. Viene infatti meno l'accordo sulle Forze convenzionali in Europa (Cfe), risalente al lontano 1990, il cui adeguamento del 1999 resosi necessario con il crollo dell'Unione Sovietica non era mai stato sancito dai Paesi occidentali. Se si considera la sospensione nei mesi scorsi da parte di Mosca del New Start con gli Usa sulla limitazione delle testate atomiche, si capisce come lo scontro in atto sull' Ucraina stia mettendo fine a tutte le regole scritte che dettavano gli equilibri strategici fin dai tempi della Guerra Fredda.

Nel conflitto ucraino, invece, si intensificano i raid missilistici e i bombardamenti dell'artiglieria con lo scopo evidente delle due parti di scardinare l'organizzazione della macchina bellica nemica in vista di una controffensiva che Kiev prepara e Mosca cerca di far fallire sul nascere.

Ieri Russia è tornata a bombardare massicciamente varie regioni dell'Ucraina, tra cui la capitale Kiev, con un totale di 37 missili e 29 droni che hanno preso di mira «siti militari e infrastrutture essenziali», ha detto il capo di stato maggiore ucraino, Valery Zuluzhny. Secondo il generale, sulla regione della capitale sono stati lanciati 11 missili Iskander, della versione sia da crociera sia balistici, che a suo dire sono stati «tutti distrutti». Il ministero della Difesa russo ha affermato invece che negli attacchi missilistici le forze di Mosca hanno «spazzato via aeroporti militari», oltre ad aver colpito posti di comando e depositi di armi e munizioni. Una spiegazione che in parte coincide con quella del governatore della regione di Khmelnitsky, ad ovest di Kiev, secondo il quale i russi hanno colpito un aeroporto militare distruggendo cinque aerei e provocando incendi nei depositi di carburanti e materiale bellico. I media ucraini riferiscono invece di danni inflitti la scorsa notte al porto di Odessa, sul Mar Nero. «Tutti quelli che hanno cercato di intimidirci, sognando che avrebbe avuto qualche effetto, se ne pentiranno molto presto, la nostra risposta non si farà aspettare», ha assicurato il capo dell'intelligence militare ucraina, Kirill Budanov. Già da qualche giorno l'artiglieria ucraina ha preso a martellare la regione russa di Belgorod, teatro una settimana fa di un'incursione attribuita da Mosca alle forze di Kiev e da queste ultime a gruppi di miliziani russi anti-Putin. Un civile ucciso e sette feriti è il bilancio dei bombardamenti delle ultime 72 ore che, secondo il governatore Vyacheslav Gladkov, hanno visto oltre 300 proiettili di artiglieria e razzi abbattersi su varie località. Ma gli attacchi al territorio russo, ritengono diversi osservatori militari a Mosca, sarebbero un diversivo in vista della vera offensiva, con il tentativo di sfondare il fronte nella provincia di Zaporizhzhia in direzione sud, cioè verso il Mar d'Azov. Tra chi sostiene questa ipotesi vi è il capo della Wagner, Yevgeny Prigozhin, che rilancia le polemiche contro i vertici militari: «Se stai iniziando una guerra, per favore abbi carattere, volontà e attributi d'acciaio, e solo allora sarai in grado di ottenere qualcosa», ha affermato rispondendo sul suo canale Telegram alla domanda di un giornalista. Il Parlamento ucraino, intanto, ha approvato un pacchetto di sanzioni della durata di 50 anni contro l'Iran, accusato di fornire alla Russia droni e armi per bombardare le città ucraine.