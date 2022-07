Ucraina, Fabbri: «Battaglie più lunghe e lente, i russi hanno troppe perdite»

Il conflitto russo-ucraino è iniziato quasi cinque mesi fa, ma da almeno tre procede a piccolissimi passi. Una snervante tattica dei russi oppure la tenace resistenza ucraina? Ne abbiamo parlato con Dario Fabbri, analista geopolitico, direttore della rivista mensile Domino.

Fabbri, l'andamento del conflitto è una condizione inevitabile o una tattica per snervare l'avversario?

«I russi fanno quello che possono, non è che in questo momento hanno chissà quale tattica eccezionale in mente. Stanno facendo di tutto per prendersi la parte meridionale del Donbas, l'oblast' di Donetsk, e per minimizzare le perdite utilizzano soprattutto l'artiglieria. E questo allunga i tempi poiché significa colpire duramente le postazioni avversarie prima di penetrare il territorio da terra. Visto che di perdite ne hanno avute tante, in questo frangente provano a limitare i danni. Quindi sono costretti a procedere con lentezza. I russi vorrebbero chiudere questa guerra in due giorni. Ma da un lato non ne hanno la capacità e dall'altro hanno la voglia di sfruttare ciò che hanno di meglio, cioè tante munizioni e tanti mezzi rispetto all'Ucraina che viceversa ha mezzi tecnologicamente superiori, che sono quelli ricevuti dall'Occidente, però pochi. E questo rallenta le operazioni».

Operazioni che procedono esclusivamente via terra, con i soldati in prima linea.

«È una guerra vissuta tutta sulla pelle dell'esercito. Sono morti oltre 25mila russi, senza parlare di una dozzina di generali, ma aggiungo il termine almeno perché la cifra esatta non la sapremo mai. Ci può stare quindi che tra le fila dell'esercito possa esserci anche stanchezza, ma non dobbiamo nemmeno dimenticare che tra loro c'è la carne da cannone cioè esponenti non russi della federazione, ceceni, altri caucasici e siberiani».

Alcuni generali pensano che l'ultimo pezzo della scacchiera in Donbas potrebbe essere messo a fine settembre. Che ne pensa?

«Un vecchio adagio militare diceva: i piani militari sono quelli che scompaiono nel momento stesso in cui la guerra comincia. Per la Russia, la guerra doveva finire a marzo. Siamo ancora qui a parlarne, e visto il tempo che ci hanno messo per conquistare l'oblast' di Lugansk di questo passo in un mese e mezzo, forse due, potrebbero prendere anche quello di Donetsk, e quindi arriviamo a settembre. Se ci riuscirà, l'incognita per me resta, potrebbe puntare i mezzi verso Kharkiv e Odessa, ponendo un ultimatum: trattate con noi perché non ci fermiamo. Un bluff che potrebbe condurre a una trattativa, visto che non hanno la forza di prendere queste due città, filorusse solo nella lingua e non nell'ideologia».

Che tipo di trattativa potremmo avere?

«Nel caso in cui si arrivasse a una cessazione delle ostilità, potremmo parlare solo di tregua. Salvo miracoli, che tutti ci auguriamo, non riesco a immaginare un trattato di pace internazionale ma più di congelamento del conflitto, nel quale i russi sono maestri, lasciarlo sotto le ceneri e riprenderlo tra qualche anno. Proprio come hanno fatto nel 2014 quando si pensava che fosse finita lì mentre in modo carsico è riemerso. È uno scenario plausibile».

Nel frattempo l'ex presidente russo Medvedev ironizza sulle crisi in Uk e Italia. Possono destabilizzare l'Europa?

«Dell'uscita di scena di Johnson me ne sto occupando per il prossimo numero di Domino: ha una matrice tutta interna al partito conservatore e agli apparati britannici. Troppe gaffe, troppe ostilità interne, troppo inglese per ragionare con Irlanda del Nord e Scozia. Ma il Regno Unito resterà fortemente anti russo, lo sono da secoli, quindi non sposta nulla. Diversa la questione di Draghi che con le sue dimissioni sta facendo un colpo di forza. Il M5S che minaccia di togliere la fiducia al governo ha da sempre una componente filorussa al suo interno, quindi se Draghi cade, avremo un traghettatore atlantista fino alle elezioni che invece potrebbero produrre un risultato meno atlantista e allora sì che la situazione diventerebbe più complessa».