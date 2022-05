Guerra, chi resisterà al conflitto? L’Occidente teme i danni all’economia, ma i falchi interni spingono Kiev e Mosca

Chi la dura la vince? L’invasione dell’Ucraina entra oggi nel suo terzo mese e all’orizzonte non si vede la fine della guerra, tanto meno la pace. Non si riesce neppure a intravedere un cessate il fuoco. E non è chiaro chi siano i falchi e chi le colombe, perché falchi e colombe attraversano uno stesso schieramento. In Ucraina, il presidente-guerriero Zelensky a più riprese ha mandato messaggi per una pace possibile, anche per lo scambio tra...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati