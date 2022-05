Guerra in Ucraina, la diretta. Biden: «Aiuti militari per 150 milioni». Zelensky apre a nuovi colloqui di pace. Mosca: Polonia possibile fonte di minacce

Guerra in Ucraina, giorno numero 73: non si ferma l'offensiva della Russia come il supporto degli Usa: ammonta infatti a 150 milioni di dollari l'ulteriore pacchetto di aiuti militari a Kiev annunciato da Joe Biden. Lo ha reso noto lui stesso su Twitter.

Ore 05.58 - Peskov: la Polonia potrebbe essere fonte di minacce Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha puntato il dito sulla «retorica ostile» delle autorità polacche e ha affermato che Varsavia potrebbe essere una «fonte di minacce». Lo riporta Reuters.

Ore 05.52 - Odessa, coprifuoco il 9 maggio Il coprifuoco è stato annunciato nella provincia di Odessa per il 9 maggio, giorno in cui si festeggia la vittoria sui nazisti nella Seconda guerra mondiale, per l’«alto rischio» che i russi bombardino la città in quella data. Lo riferisce il Kyiv Independent. Il coprifuoco rimarrà in vigore dalle 17 di domenica 8 maggio alle 5 di martedì 10.

Ore 5.01 - Ammonta a 150 milioni di dollari l'ulteriore pacchetto di aiuti militari a Kiev annunciato da Joe Biden. Lo ha reso noto lui stesso su Twitter.

