Guerra Ucraina diretta, Papa Francesco: «Pace possibile, pronti a mediare». Nord Stream, Svezia: fu sabotaggio, trovate tracce di esplosivi

Senza tregua. I russi continuano a bombardare le cittadine ucraine, senza risparmiare obiettivi civili. Prendono di mira le infrastrutture energetiche, provocando così l’interruzione della corrente elettrica e del funzionamento degli impianti di riscaldamento. A Kiev ieri è caduta la prima neve. Le autorità avvertono che la prossima settimana sarà particolarmente difficile: le temperature scenderanno a meno 10 gradi. I missili russi hanno lasciato le case al buio. Zelensky: oltre 10 milioni di ucraini sono senza corrente. Bombardamenti anche a Odessa e a Dnipro (14 persone ferite, 23 edifici danneggiati). L’obiettivo del Cremlino, dichiarato, è costringere Zelensky a trattare, ma alle condizioni russe perché anche ieri è stato ribadito che non c’è disponibilità a rinunciare ai territori annessi. Come a Kherson, ripresa dagli ucraini, dove sono state trovate le sale delle torture usate dai russi durante l’occupazione. Mosca sta facendo pressioni sulla Casa Bianca perché convinca Kiev: «Washington è in grado di esercitare influenza sugli ucraini, rendendoli più flessibili», ha detto Peskov, portavoce del Cremlino, aggiungendo però che si possono raggiungere gli obiettivi previsti con l’«operazione speciale» anche al tavolo della trattativa.