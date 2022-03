Ucraina, bombe su chi fugge dalle città: la trappola dei corridoi umanitari. Giallo sui jet dalla Polonia

Un berrettino di lana contro il gelo, un peluche: i bambini dell’Ucraina fuggono dalla guerra con le loro mamme. Ma è un percorso a ostacoli, sono rischi infiniti che corrono per raggiungere i confini polacchi, moldavi, romeni, dove le bombe non possono arrivare. È un esodo biblico: sono un milione i bambini che hanno lasciato il paese, il 50 per cento dei profughi scappati finora dalla guerra. Un numero difficile anche solo da immaginare...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati