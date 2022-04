Guerra in Ucraina, Kiev salvata dalla trattativa segreta tra Putin e Zelensky

Esaminare le prospettive militari del conflitto in corso in Ucraina da cinque settimane impone di considerare gli elementi noti ma anche di valutare la possibilità che ve ne siano alcuni ignoti o mantenuti segreti. Occorre inoltre prendere in considerazione le priorità dei protagonisti, i belligeranti russi e ucraini ma anche gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, cioè dei maggiori azionisti della Nato che stanno alzando il livello di tensione...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati