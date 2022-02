Guerra Ucraina-Russa, cos'è la Nato:può intervenire o no nel conflitto

La Nato è lo strumento militare dell'Occidente, un'alleanza di 30 paesi che va dagli Stati Uniti ad Ovest alla Polonia a Est coprendo l'intera area atlantica. Fra questi 30 paesi non c'è l'Ucraina e dunque l'alleanza militare occidentale non può intervenire in quel paese. Nato è l'acronimo di "Organizzazione del trattato dell’Atlantico del Nord" ed è nata nel 1949 con lo scopo principale di difendere le nazioni Occidentali dal rischio di un...

