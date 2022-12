Guerra Ucraina, l'offensiva di Putin: pioggia di missili su tutto il Paese. Bombardata Kiev, capitale senza acqua e luce

Guerra in Ucraina, le notizie di oggi. Secondo Mosca «il Vaticano si è scusato per le parole su buriati e ceceni. Con Patriot a Kiev Usa coinvolti direttamente». Von der Leyen si dice fiduciosa per un accordo sul price cap nei prossimi giorni. Lunedì Putin sarà in visita in Bielorussia, dove incontrerà il presidente Alexander Lukashenko. Proprio in Bielorussia secondo gli analisti militari è aumentata la concentrazione di soldati russi, probabilmente per una nuova fase dell'attacco.