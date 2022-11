Guerra in Ucraina, le ultime notizie. Mosca: non rinunceremo a territori ucraini annessi. Zelensky: «Pace? Serve più pressione su Putin»

Guerra in Ucraina, le notizie di oggi in diretta. Continua a tenere banco il caso del missile caduto in Polonia. Stoltenberg, il segretario generale della Nato, ha spiegato che «gli esiti preliminari delle indagini dicono che l'incidente è stato provocato da un missile ucraino di difesa anti-aerea». Quindi nessun attacco da parte della Russia alla Nato. L'Ucraina però non si fida e chiede di poter indagare in Polonia. Richiesta respinta dalla Nato che però esprime solidarietà a Kiev. Il Pentagono: «Questo tragico incidente ci ricorda ancora una volta il comportamento sconsiderato della scelta bellica della Russia. L'Ucraina ha il granitico diritto a difendersi, e noi continueremo a sostenere il popolo ucraino nella sua difesa».