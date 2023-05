Ucraina guerra diretta oggi 6 maggio, Kiev: «Bombe russe al fosforo su Bakhmut». Kiev ci ripensa: «Abbiamo davvero abbattuto missile ipersonico Kinzhal grazie ai Patriot americani»

​Ucraina guerra diretta oggi 6 maggio, nel quindicesimo mese dall'attacco della Russia.

Kiev ci ripensa, il che fa pensare che sia effettivamente vero che le batterie antimissili Patriot donate dagli Usa abbiano tirato giù un ipermissile Kinzhal (pugnale) lanciato dai russi non si sa ancora se da una postazione a terra o da un caccia bombardiere Mig-31K. Prima la difesa ucraina aveva smentito, poi la conferma: non esattamente un modo di fare propaganda a proposito di un evento che, se reale, rappresenta una clamorosa svolta non solo nel contesto ucraino. Il Kinzhal è un missile balistico ipersonico che può raggiungere 10 volte la velocità del suono conservando al tempo stesso la capacità di modificare la traiettoria del volo (virate anche a bassa quota) facendo impazzire i sistemi antimissile: è stato usato per la prima volta l'anno scorso proprio su bersagli in Ucraina e viene considerato sostanzialmente non abbattibile dagli attuali sistemi antimissili. Invece Kiev ci sarebbe riuscita: ma perché allora prima annunciare, poi smentire per poi infine confermare? Un episodio che è già al centro delle intelligence della Russia e della Nato

Intanto il ministero della Difesa russo ha modificato la propria priorità sul campo di battaglia, spostando l'attenzione operativa dalla cattura di Bakhmut alla preparazione per affrontare una controffensiva ucraina. È quanto afferma il rapporto dell'American Institute for the Study of War (Isw) del 5 maggio. Secondo gli analisti, tale cambiamento ha messo i mercenari di «Wagner» in una posizione difficile e i video con minacce del leader Prigozhin «mostrano la sua disperazione e la sua rabbia profonda». «La persistenza di Wagner a Bakhmut - prosegue il rapporto - è in contrasto con un rallentamento generale delle operazioni offensive russe altrove in Ucraina, poiché l'esercito regolare russo sembra in gran parte spostare l'attenzione per prepararsi a una controffensiva ucraina tanto attesa. Al momento, non si sa se Prigozhin abbia davvero intenzione di ritirarsi da Bakhmut il 10 maggio, o se abbia fatto questa dichiarazione in un ultimo disperato tentativo di ottenere l'appoggio del ministero della Difesa».