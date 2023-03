Guerra Ucraina, Mosca: drone ucraino contro gasdotto a Belgorod. Putin avvia test con missili balistici Yars

Anche la Germania è ormai «coinvolta direttamente» nel conflitto in Ucraina, accusa la Russia dopo l'invio dei Leopard a Kiev. Dagli Usa sostegno all'Ue per la creazione di un tribunale speciale per perseguire Mosca del «crimine d'aggressione». La Russia effettua un test di missili antinave Moskit nel Mar del Giappone. Allarme dell'Aiea sulla centrale di Zaporizhzhia. Lavrov riceve oggi il ministro degli Esteri iraniano.