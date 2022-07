Guerra Ucraina, Russia bombarda Mykolaiv: distrutto edificio degli aiuti umanitari. Putin avanza verso Sud

Non si ferma l'avanzata russa in Ucraina. Nel mirino dell'esercito di Putin ora c'è la città di Mykolaiv, nel sud della nazione governata da Zelensky. Potenti esplosioni sono state udite nella città, dove all'alba di questa mattina hanno risuonato le sirene. Lo ha riferito su Telegram il sindaco di Mykolaiv, Oleksandr Sienkevych. «Intorno alle 4:30 si sono udite potenti esplosioni a Mykolaiv», ha scritto Sienkevych. A suo dire tutte le esplosioni si sarebbero verificate nello stesso quartiere. «Stiamo raccogliendo informazioni - ha detto -. Secondo i dati preliminari, non ci sono vittime», ha aggiunto Sienkevych. Il 15 luglio scorso, in un attacco missilistico russo sulla città, erano state udite una decina di potenti esplosioni e quattro civili erano rimasti feriti.

APPROFONDIMENTI L’INTESA Grano, disgelo Russia Mosca-Kiev: c'è la firma,... LA CONTROFFENSIVA La guerra delle spie: 400 russi espulsi dall'Europa. MI6:... IL CASO Putin rischia una guerra civile? La rivolta dei ceceni che allarma la...

⚡️ Mayor: Explosions heard in Mykolaiv.



Mykolaiv Mayor Oleksandr Sienkevych reported that powerful explosions were heard in Mykolaiv around 4:30 a.m. on July 23. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) July 23, 2022

Distrutto edificio degli aiuti umanitari a Mykolaiv

Colpito l'edificio degli aiuti umanitari dell'Oblast di Mykolaiv. Il filmato mostra le accecanti esplosioni causate quando due razzi russi si sono schiantati contro un edificio pieno di rifornimenti umanitari nell'assedio di Mykolaiv. Zenger News ha ottenuto il filmato notturno da Vitaliy Kim, il governatore di Mykolaiv Oblast in Ucraina, giovedì. "Alle 3 del mattino gli occupanti russi hanno colpito uno dei nostri quartier generali umanitari con due razzi".

Today russia-Terrorist attacked 2 biggest Universities in Mykolayiv. At least 10 missiles. Now they attack our education. I’m asking Universities of all democratic countries to claim russia what it is really is- the Terrorist pic.twitter.com/VNiRxNbT89 — Віталій Кім / Vitaliy Kim (@vitalij_kim) July 15, 2022

Oltre 1000 soldati russi accerchiati

Oltre 1.000 soldati russi sono stati circondati nella regione di Vysokopole e hanno chiesto all'Ucraina un «corridoio» per l'evacuazione. Lo riporta il giornale online russo 'The Insider' citando fonti delle forze armate ucraine, confermate da militari di Mosca. Secondo la testata tre gruppi tattici russo avrebbero chiesto a Kiev un «gesto di buona volontà» essendo stati accerchiati durante la controffensiva di Kiev in direzione di Kherson, condotta in due direzioni contemporaneamente. I problemi per l'esercito russo si aggiungono alla difficoltà di trasferire i reparti sulla riva destra del fiume Dnepr a causa dei danni significativi a entrambi i valichi esistenti: il ponte Antonovsky a Kherson e la diga della centrale idroelettrica Kakhovskaya a Novaya Kakhovka. Secondo gli osservatori, l'operazione in atto potrebbe permettere agli ucraini di circondare le truppe russe a nord di Kherson cambiando il corso dell'intera campagna sul fronte meridionale.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Ukrainian airborne and ground forces artillery targeted eight Russian Msta-B howitzers and ammunition.<a href="https://t.co/li8Asp5jSl">https://t.co/li8Asp5jSl</a> <a href="https://t.co/iqy8xZP32L">pic.twitter.com/iqy8xZP32L</a></p>— Rob Lee (@RALee85) <a href="https://twitter.com/RALee85/status/1550471995351076869?ref_src=twsrc%5Etfw">July 22, 2022</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>