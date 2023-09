Guerra Ucraina, Kiev: «Uccisi finora 276.990 russi». Droni di Mosca costruiti con componenti europei, la rivelazione

Guerra ucraina. La Russia ha perso nell'ultimo giorno 320 uomini, facendo salire a 276.990 le perdite fra le sue fila dal giorno dell'attacco di Mosca all' Ucraina, lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente.

Drone segreto ucraino distrugge attrezzature russe per 7 milioni di dollari: ecco cosa è e come funziona