Ucraina, dalle bugie di Putin alla previsione di Biden: cosa è successo nell'ultimo mese che ha portato alla guerra

Due settimane fa la Russia aveva raccontato al mondo di voler fare una mera esercitazione militare. L’intelligence degli Stati Uniti non le aveva creduto, e nel corso dei giorni l’allarme di Washington è stato sempre più confermato. Per Mosca, la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato un attacco delle Forze armate ucraine contro la Regione del Donbass (per il Cremlino, ora, a tutti gli effetti una Repubblica autonoma). Ma da...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati