All’anagrafe si chiamava Vladyslav Zalistovskyi. Ma per tutti - parenti, amici e le migliaia di follower che lo seguivano sui social - era “Blue Helmet”, Casco blu. Aveva 23 anni, gli aerei erano la sua passione e il suo lavoro: ma a bordo di uno di essi, un Mig-29 dell’Aeronautica ucraina, venerdì scorso ha trovato la morte. L’Ucraina piange così un altro dei giovani che hanno perso la vita per difendere il proprio paese dall’invasione russa. La notizia è stata confermata ieri dai familiari del ragazzo e dai suoi amici che lo hanno ricordato sui social. Vladyslav faceva parte della 114a Brigata Aerea Tattica dell'Aeronautica Ucraina e aveva alle spalle già dozzine di missioni in volo dall’inizio della guerra, nel febbraio del 2022. Durante l’ultima, quella appunto del 5 gennaio, il suo caccia è stato colpito dall’artiglieria russa.

«Nella nostra piccola famiglia si è verificata una tragedia - ha scritto su Instagram uno dei suoi compagni di Brigata, che si firma come “Air Fighter” - Abbiamo perso non solo un pilota, ma anche un compagno affidabile, un amico, un figlio e una persona meravigliosa e brillante. Vladyslav era uno di quelli con cui avrei portato a termine qualsiasi compito, con la certezza che non mi avrebbe mai lasciato in una situazione difficile, non solo in battaglia ma anche nella vita di tutti i giorni! Vladyslav è morto difendendo il nostro cielo, nonostante avesse solo 23 anni. Mi inchino a lui e gli rendo omaggio per essere morto difendendo l’Ucraina!».

La storia

Blue Helmet era nato nella città di Malyn, nell’Ucraina nord-occidentale. Dopo essersi laureato all'Università nazionale dell'aeronautica militare “Ivan Kozhedub” di Kharkiv nel 2021, aveva iniziato subito a servire il suo Paese, sin dalle prime battute del conflitto con le truppe russe.

«Amavi il tuo lavoro e la tua vita, ma il tuo cielo ti ha giocato uno scherzo crudele - il ricordo sui social della fidanzata Yevheniia Nesterenko - Rimarrai per sempre nel mio cuore, e non solo nel mio. Eri il ragazzo migliore del mondo, molti dei tuoi amici lo dicono. Eri davvero amato da tutti. Che il tuo volo possa essere eterno, angelo mio».