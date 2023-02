«Ancora prima del 24 febbraio 2022 il tema della guerra era presente nella mia scrittura, la sentivo nell'aria. Tuttavia, dopo l'inizio della cosiddetta "Operazione speciale", ho pensato che non posso più scrivere in russo e che ora, per chi usa questa lingua, resta soltanto il silenzio», racconta Alexandra Gennadievna Petrova. È nata 59 anni fa a Leningrado, l'attuale San Pietroburgo, ha vissuto per alcuni anni a Gerusalemme lavorando come restauratrice di icone sacre e dal 1999 è a Roma. I suoi versi sono stati ospitati da prestigiose riviste russe. In Italia, nel 2003 ha pubblicato l'operetta filosofica in dieci scene «I pastori di Dolly» per la Onyx Edizioni di Roma e sue poesie sono state tradotte nell'antologia «La nuova poesia russa» (Crocetti editore), introdotte da un saggio di Viktor Krivulin. Nel 2005 Altri fuochi, la sua raccolta di poesie, è stata pubblicata da Crocetti nella collana "Neòteori". Oltre che in italiano i suoi testi sono stati tradotti in inglese, ebraico, portoghese, slovacco, serbo, cinese. «Ho ripensato e ho ripreso a scrivere dalla scorsa estate aggiunge - Credo che le mie poesie siano diventate più dirette, forse apparentemente più semplici. Non so se a qualcuno serva quello che sto facendo, ma sicuramente serve a me».

Petrova, il 24 febbraio ha segnato un anno dall'inizio dell'"Operazione militare speciale". Che impatto ha avuto sulla sua vita?

«Già nel 2014 ho vissuto con un forte disagio l'occupazione della Crimea e il sostegno pianificato militare delle forze filorusse da parte della Russia in Donbass. Ho avuto un senso di nausea, vergogna, rabbia, disperazione per tutto quello che succedeva in Russia negli ultimi 8 anni e nonostante questo la guerra iniziata il 24 febbraio dell'anno scorso per me è stata uno shock. Se oggi penso al periodo di fine febbraio-inizio aprile lo vedo come ricoperto da una nebbia grigia. A non impazzire mi ha aiutato un lavoro fisico: ho fatto annunci nel mio quartiere e insieme al mio compagno andavamo a prendere coperte, medicinali, vestiti per poi portarli alla stazione Ostiense da dove partivano gli autobus per l'Ucraina».

Un effetto dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia è stato l'isolamento internazionale dell'aggressore. Quale effetto ha avuto e avrà nel prossimo futuro l'isolamento verso la cultura russa?

«Non penso che sia possibile isolare una cultura dal resto del mondo. Il pensiero è più veloce di qualsiasi burocrazia o ideologia, penetra anche nelle mura delle carceri e appartiene a tutti. In russo saranno scritti altri testi e saranno realizzate altre opere dai russi. Il mondo poi deciderà se serviranno oppure no. Sicuramente avrà il desiderio di capire che cosa sta o stava succedendo. Che cosa poi intendiamo per la cultura in generale e quella russa? La gran parte della cultura russa del passato ormai fa parte di quella mondiale».

Lei ha espresso posizioni nettamente critiche nei confronti dell'invasione. Quali sono le radici della scelta di Vladimir Putin nella storia russa o russo-sovietica?

«Sembra che per evidenziare le radici dell'orrore di oggi non ci sia bisogno di scavare a lungo e che queste si trovino in superficie, ma non saprei se sarà possibile estirparle. Forse con il tempo, come è stato fatto dopo la Seconda guerra mondiale in Germania. Ci vuole un lavoro severo, ininterrotto dopo una netta sconfitta della Russia putiniana e il processo pubblico su tutti i crimini di guerra, a partire almeno dalle due guerre cecene, e incriminare per gli orrori i colpevoli, aprendo le discussioni per la presa di coscienza, la consapevolezza, lo sviluppo del senso di responsabilità. La Russia di oggi ha ereditato il patrimonio di violenza dall'Urss e deve fare i conti anche con quel passato: 70 anni di regime, inclusi gli anni di Stalin, quando in ogni famiglia si poteva trovare o una vittima o un boia e a volte tutte e due, delazioni, processi, bugie, propaganda. Soltanto la generazione dei nati negli anni 60-70 ha iniziato a cercare la verità sui propri nonni, però i pochi anni di libertà nei 90 sono stati interrotti. Bisognerà ripartire, analizzando il tentativo fallito di diventare un Paese democratico. Sarà difficile».

Che cosa si può fare per sostituire la "cultura della guerra", attualmente dominante nei media russi, con una "cultura della pace"?

«I giornalisti dovrebbero essere liberi di esprimere e non dovrebbe esistere nessun canale esclusivamente governativo-oligarchico. Deve essere cambiato il sistema dell'Urss che è stato adottato dalla Russia odierna, nella speranza di riempire il vecchio sistema di persone e di modi di pensare nuovi».

Il patriarca russo Kiril ha appoggiato senza alcuna esitazione la decisione di invadere un altro paese ortodosso. Che cosa ne pensa?

«Il cosiddetto patriarca Kirill è solo una parodia, ormai è stato accertato che non è soltanto un businessman corrotto, ma è anche un agente del Kgb sotto il cognome Mikhailov. È un criminale e dovrà essere processato come gli altri».