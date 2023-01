Obiettivo: una nuova cortina di ferro. Così vorrebbe festeggiare l'anniversario della sua operazione militare speciale Vladimir Putin. Mosca, secondo gli osservatori, si starebbe preparando a una nuova offensiva da scatenare proprio il 24 febbraio: le foto satellitari mostrano le forze russe che starebbero costruendo fortificazioni.

Ne parla Grigory Yudin, professore presso la Scuola di Scienze Economiche e Sociali di Mosca, secondo il quale Putin intende iniziare con l'inghiottire sia l'Ucraina che la Moldavia, per poi sottomettere l'Europa orientale ripristinando una cortina di ferro in stile Guerra Fredda in tutto il continente.

Yudin sostiene che Putin vede l'intera Europa orientale come un suo "feudo", ha dichiarato il professore alla trasmissione YouTube CivilNet in un'agghiacciante previsione. «Dobbiamo liberarci dall'illusione che questa sia una guerra tra Russia e Ucraina dal punto di vista della leadership del Cremlino», ha affermato. La guerra per Putin è contro l'Occidente poiché considera l'Ucraina un proprio territorio. Basta ricordare la recente dichiarazione dello scorso 25 gennaio in cui lo zar ribadisce il concetto: «La Russia - ha detto - non può consentire che vengano minacciati i suoi territori storici». E ha aggiunto che lo scopo principale dell'operazione militare in Ucraina è quello di proteggere il popolo e la stessa Russia.

Ed è ciò su cui metteva in guardia anche lo scrittore ceco Milan Kundera quando scriveva: «Ai russi piace definire slavo tutto ciò che è russo, in modo da poter definire russo tutto ciò che è slavo». Nel piano dell'attuale operazione militare c'è già la presa della Moldavia, dice Yudin e aggiunge che il dittatore russo è circondato da fan di Hitler.

Le analisi di Brady Africk, un analista di intelligence open-source, mostrano nuove fortificazioni russe lungo tutto il fronte di Luhansk, dal confine russo fino a Donetsk, e in tutta Zaporizhzhia e Kherson.

— Brady Africk (@bradyafr) January 21, 2023

La notizia giunge mentre un video ha ripreso un singolo carro armato russo distrutto da una mina nei pressi di Donetsk, in quello che potrebbe essere stato parte di una tattica d'attacco di disturbo «per disperdere e distrarre le forze ucraine» in vista della loro controffensiva. «Le immagini satellitari delle nuove fortificazioni di Mosca potrebbero anche mostrare che Putin è preoccupato per una nuova controffensiva ucraina, dopo la notizia dell'invio di carri armati moderni dall'Occidente. Stanno cercando di consolidare le loro conquiste e di mantenere le parti che hanno mantenuto finora», ha detto Africk, che lavora all'American Enterprise Institute, al Daily Beast.

Secondo una valutazione del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, la Russia sta attualmente utilizzando i freddi mesi invernali per riorganizzarsi, riqualificarsi, riequipaggiarsi e prepararsi alle prossime fasi della guerra. Secondo il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby, gli Stati Uniti stanno aiutando l'Ucraina a prepararsi alla controffensiva contro la Russia.

Stefano Sannino, segretario generale del Servizio per l'azione esterna dell'UE, ha suggerito che Vladimir Putin è andato oltre la sua iniziale "operazione militare speciale" e sta «portando la guerra in una fase diversa». Sannino ha parlato mentre il Canada è diventato l'ultimo Paese a impegnare carri armati e la Polonia ha detto che ne darà altri 60 ai 14 che ha già impegnato per lo sforzo bellico.

«Siamo al fianco dell'Ucraina senza se e senza ma», ha dichiarato la von der Leyen in un discorso tenuto sabato in occasione di un evento del suo partito, la CDU cristiano-democratica, a Duesseldorf, in Germania. L'Ucraina «sta combattendo per i nostri valori condivisi, sta combattendo per il rispetto del diritto internazionale e per i principi della democrazia ed è per questo che l'Ucraina deve vincere questa guerra», ha dichiarato.

Ora l'Ucraina, forte dell'invio di carri armati Leopard, è anche alla ricerca di jet da combattimento occidentali di quarta generazione, come l'F-16 statunitense, anche se questa rimane una prospettiva improbabile. Sannino ha detto che gli alleati dell'Ucraina sono stati costretti ad aumentare e migliorare il loro sostegno militare a Kiev in risposta al fatto che Mosca ha spostato l'attenzione della guerra verso l'Occidente. Rivolgendosi ai giornalisti a Tokyo, ha detto: «Penso che quest'ultimo sviluppo in termini di forniture armate sia solo un'evoluzione della situazione e del modo in cui la Russia ha iniziato a spostare la guerra in una fase diversa». Ha aggiunto che la Russia sta compiendo «attacchi indiscriminati» contro civili e città. Il Paese cerca disperatamente di guadagnare slancio sui campi di battaglia dell'Ucraina orientale prima dell'arrivo degli squadroni di carri armati occidentali.