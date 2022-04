Guerra Ucraina, la diretta. Assalto al Donbass, sirene antiaeree a Sud ed Est. Il leader ceceno Kadyrov: «Arriveremo a Kiev»

Guerra in Ucraina, la diretta. Le forze armate russe sono pronte ad una nuova offensiva nel Donbass. Su questo concordano numerosi analisti, dopo aver esaminato le immagini satellitari che mostrano centinaia di veicoli militari in movimento. Primo obiettivo dell'attacco sarebbe la città di Izium, poi toccherebbe a Dnipro, considerata un «obiettivo strategico». La conferma arriva anche da Ramzan Kadyrov, capo della repubblica russa della Cecenia e comandante delle milizie cecene impegnate nella guerra in Ucraina: «Ci sarà un'offensiva. Non solo su Mariupol, ma anche su altri luoghi, città e villaggi. In primo luogo libereremo completamente Luhansk e Donetsk, e poi prenderemo Kiev e tutte le altre città» ha detto in un video pubblicato sul suo canale Telegram.

Proprio a Mariupol i combattimenti sono sempre più intensi e le forze russe sono riuscite a conquistare nuovo terreno: la città portuale ucraina, assediata ormai da settimane, ora è divisa in due parti, come afferma l'equipe di esperti dell'Institute for the Study of War nel suo ultimo report. I combattenti ucraini - circa 3.000 - si trovano nel porto principale a sud-ovest e nell'acciaieria Azovstal a est. Nella notte le sirene per allarme attacco aereo sono suonate anche nelle altre città ucraine, da Kiev a Odessa, Dnipro e Leopoli. Il vicepremier Iryna Vereshchuk è tornata ad invitare gli abitanti delle regioni di Luhansk, Donetsk e Kharkiv a lasciare le proprie abitazioni.

In vista della nuova fase del conflitto il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha ribadito le sue richieste all'occidente: «Abbiamo bisogno di armi. Ho il 100% della fiducia nelle forze armate ucraine ma non ho fiducia sul fatto che riceveremo quello di cui abbiamo bisogno». Proseguono nel frattempo le attività per accertare se siano stati commessi crimini di guerra dal 24 febbraio ad oggi da parte dei russi. Secondo l'intelligence del Ministero della Difesa del Regno Unito «ulteriori prove continuano ad emergere dopo il ritiro delle forze russe dall'Ucraina settentrionale, ciò include la scoperta di una tomba improvvisata contenente civili ucraini morti vicino a Buzova». «Alcuni proiettili e corpi estranei rimossi dai feriti saranno portati come prove in tribunale per crimini contro l'umanità e violazioni delle convenzioni riguardanti l'uso di bombe a grappolo da parte dei russi» aggiunge il ministro della Salute ucraino Viktor Lyashko, dopo una visita a Chernihiv.

Ucraina, la diretta

Ore 7.00 - La Russia ha «perso il legame con la realtà al punto da accusare noi di aver commesso ciò che le truppe russe hanno ovviamente fatto». Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel corso di un discorso diffuso questa notte, accusando i russi di dire che «gli omicidi di Bucha non sono commessi da loro, ma presumibilmente noi. Anche se è ovvio per tutti che le persone sono state uccise mentre l'esercito russo controllava la città». I russi, ha aggiunto, «dicono dell'attacco missilistico a Kramatorsk non è stato commesso da loro, ma presumibilmente da noi», anche se «i missili volassero dal territorio sotto il loro controllo. E di tutte le nostre città distrutte, di tutti i nostri villaggi bruciati, dicono la stessa cosa, che non son loro, ma presumibilmente noi». Zelensky dice che l'atteggiamento russo è dettato dalla «codardia».

Ore 5.30 - L'Australia è pronta a fornire ulteriore assistenza militare all'Ucraina per un valore complessivo di 20 milioni di dollari. Lo ha detto - come riporta l'agenzia Unian - l'ambasciatore dell'Ucraina in Australia, Vasyl Miroshnychenko, precisando che i rifornimenti consistono principalmente in armi e munizioni anticarro. Inoltre l'Australia sta consegnando a Kiev 20 veicoli corazzati per il trasporto di personale per un valore di 38 milioni di dollari. «I primi mezzi sono già stati spediti in Ucraina e il resto verrà consegnato presto», ha concluso l'ambasciatore. Per Canberra si tratta del quarto pacchetto di aiuti militari inviato all'Ucraina.

Ore 4.30 - Oltre che nelle principali città del sud e dell'est dell'Ucraina, intorno alle 4:30 locali le sirene che segnalano possibili attacchi aerei hanno cominciato a suonare su quasi tutto il territorio ucraino. In dettaglio l'allarme è scattato nelle regioni di Kiev, Leopoli, Dnipro, Termopil, Volyn, Zakarpattia, Chernivtsi, Rivne, Ivano Frankivsk, Khmelnytsky, Kirovohrad, Cherkasy, Zhytomyr, Vinnytsia e Sumy.

Ore 3.05 - «Ci sarà un'offensiva. Non solo su Mariupol, ma anche su altri luoghi, città e villaggi. In primo luogo libereremo completamente Luhansk e Donetsk, e poi prenderemo Kiev e tutte le altre città». Lo ha detto - come riporta il Guardian - Ramzan Kadyrov, capo della repubblica russa della Cecenia e comandante delle milizie cecene impegnate nella guerra in Ucraina, in un video pubblicato sul suo canale Telegram.

Ore 2.30 - Le sirene di allarme per attacco aereo sono tornate a suonare nel sud e nell'est dell'Ucraina. L'allerta è scattata poco dopo le 3 locali (le 2 in Italia) in varie città, da Odessa a Zaporizhia, da Kharkiv a Izium, fino a Poltava. I cittadini sono invitati dalle autorità a ripararsi nei rifugi.

Ore 2.20 - La Russia è pronta a un'offensiva militare tra Izium e Dnipro, nell'est dell'Ucraina. Lo sostengono alcuni analisti statunitensi interpellati dal New York Times, che prevedono nei prossimi giorni un attacco nel Donbass. L'offensiva dovrebbe iniziare nella cittadina di Izium e proseguire fino a Dnipro, considerata un «obiettivo strategico». Gli analisti - riporta il Nyt - hanno esaminato alcune immagini satellitari che mostrano centinaia di veicoli militari in movimento verso Izium, situata a circa 230 chilometri a est di Dnipro.

Ore 2.15 - «Abbiamo bisogno di armi. Ho il 100% della fiducia nelle forze armate ucraine ma non ho fiducia sul fatto che riceveremo quello di cui abbiamo bisogno» proprio ora che si apre una nuova fase della guerra. Lo afferma il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, a "60 Minutes", sottolineano che l'altra cosa di cui il suo paese ha bisogno sono le sanzioni. L'intervista col programma tv americano si svolge nel quartier generale dove Zelensky vive ormai da settimane. «Troviamo un modo per lavorare, non abbiamo alternative. Deve essere buio, non può esserci luce per le bombe», dice il presidente ucraino. A chi gli chiedeva perché non avesse lasciato il Paese, Zelensky ha risposto: «Non voglio tradire nessuno andando via, questa è la mia scelta di restare qui. Sono il presidente del Paese, del mio popolo. Anche se non fossi stato presidente sarei rimasto. Non voglio fare l'eroe, voglio vivere molti altri anni ma è ovvio che darei la vita per il mio Paese». Quello che «stiamo difendendo - aggiunge Zelensky -, il diritto di vivere, non avrei pensato che sarebbe stato così costoso».