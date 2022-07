La Russia insiste con la sua guerra all'Ucraina, gli attacchi non si fermano ma il Paese guidato da Zelensky continua a difendersi.

Guerra in Ucraina, la diretta

Ore 8.01 - Non si è fermato ieri il fuoco di artiglieria delle forze russe nel Donbass settentrionale, ma probabilmente senza alcun progresso di rilievo sul terreno: lo scrive l'intelligence britannica nel suo aggiornamento quotidiano sulla situazione nel Paese. Allo stesso tempo, sottolinea il rapporto pubblicato dal ministero della Difesa su Twitter, i soldati ucraini hanno continuato ad esercitare una pressione localizzata sulla linea difensiva russa nella parte nordorientale della regione di Kherson, ma anche qui probabilmente senza passi avanti. Nel complesso, sottolinea l'intelligence, la mancanza di pause programmate per i soldati russi impegnati al fronte è molto probabilmente uno tra i fattori più dannosi che affliggono il ministero della Difesa di Mosca.

Ore 7.39 - Un missile russo ha colpito nelle prime ore di oggi un edificio residenziale di sei piani nella città di Kharkiv, nell'Ucraina orientale, distruggendolo in parte: lo riportano i media del Paese, che citano il servizio di emergenza statale. Finora una donna anziana è stata estratta dalle macerie, mentre non si hanno ancora notizie di eventuali vittime.

Ore 5.31 - Zelensky assicura che punirà i responsabili del bombardamento che ieri ha fatto almeno 15 morti a Chasiv Yar, nel Donetsk. Oggi a Praga vertice dei ministri Ue dell'Interno con gli omologhi ucraini e moldavi.

Ore 2.15 - L'Ucraina sta raggruppando un milione di forze combattenti equipaggiate con armi occidentali per recuperare i territori meridionali occupati dalla Russia. Lo ha annunciato il ministro della difesa di Kiev Oleksii Reznikov in un'intervista al Sunday Times.

Affermando per il presidente Volodymyr Zelensky ha dato ordini di sviluppare piani per la liberazione delle zone costiere, considerate di vitale importanza per il Paese. «Comprendiamo che è politicamente necessario. Il presidente ha incaricato l'alto comando di sviluppare i piani, e lo stato maggiore comunicherà di cosa c'è bisogno», ha spiegato Reznikov.