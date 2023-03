Guerra Ucraina, Xi da Putin il 20 marzo: «Visita per la pace». Dalla Polonia 12 jet a Kiev: è il primo paese Nato

Guerra Ucraina, le notizie in diretta del 17 marzo. La tensione nei cieli non si ferma dopo l'abbattimento del drone americano sul Mar Nero. I russi avrebbero messo le mani su pezzi di quel drone per carpire informazioni speciali sulle tecnologie americane, intanto le diplomazie sono al lavoro per scongiurare un'escalation. Intanto la Polonia annuncia che invierà jet all'Ucraina mentre Xi Jinping annuncia una visita a Mosca dall'amico Putin.