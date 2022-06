Guerra in Ucraina, diretta. Attacco missilistico su Kiev, tre esplosioni. Johnson: «Sosteniamo gli ucraini perché vincano»

La guerra in Ucraina prosegue: al 26 giugno si registrano attacchi dell'esercito della Russia su Kiev, con missili sulle aree residenziali e nel distretto industriale di Kharkiv. Suonano le sirene.

Guerra in Ucraina, la diretta

Ore 3.34 - Alcune esplosioni sono state sentite all'alba a Kiev. Lo riferisce il Kiev Independent, che parla di tre deflagrazioni. Secondo quanto riportato sui social le esplosioni sarebbero state più numerose, almeno quattro, e sono state causate da missili da crociera russi: al momento non si sa se sono finiti sui bersagli o se sono stati intercettati dalla contraerea. L'allerta dell'attacco aereo è risuonata più volte nella notte nella capitale ucraina. «Diverse esplosioni sono avvenute nel distretto di Shevchenkivskyi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le ambulanze» ha scritto su telegram il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko.

Ore 3.10 - Nella notte del 26 giugno l'esercito russo ha lanciato missili sulle aree residenziali e nel distretto industriale di Kharkiv. Lo riporta l'agenzia Ukrinform. Secondo quanto riferito dai residenti, ci sono state esplosioni nel nord-est della città ed è scoppiato un incendio. Una volontaria ucraina ha riferito che due persone sono rimaste ferite nel bombardamento.

Ore 2.55 - «L'Ucraina può vincere e vincerà» la guerra. Lo ha affermato il premier britannico Boris Johnson, facendo appello ai leader del G7 perché non rinuncino a sostenere Kiev e annunciando un rafforzamento del sostegno finanziario del suo Paese per aiutare l'Ucraina a far fronte all'invasione russa. Lo riferisce il Guardian. «Non è il momento di mollare», ha insistito Johnson, sottolineando che Londra fornirà altri 525 milioni di sterline in garanzie per l'ottenimento di prestiti. Il totale degli aiuti finanziari e umanitari concessi quest'anno dal Regno Unito a Kiev sale così a 1,8 miliardi di sterline.