Guerra in Ucraina, le ultime notizie in diretta. Zelensky pressa la Germania sulle armi: «Ci sostenga»

Guerra in Ucraina, le ultime notizie in diretta.

Ore 8.20 - Le autorità ucraine affermano di aver rinvenuto una fossa comune con corpi di civili nei pressi di Bucha, nella regione di Kiev. Stando alla polizia locale, sono stati trovati i corpi di sette civili vicino al villaggio di Myrotske, molti di loro con «mani legate e ferite di arma da fuoco nelle ginocchia», ha detto il capo della polizia locale, Andrii Niebytov, citato dal Guardian. In un comunicato si sottolinea che i corpi ritrovati sono stati torturati. Sono in corso le operazion i di identificazione. L'ufficio della procura nazionale ucraina ha confermato che è stata avviata un'indagine per crimini di guerra.

Ore 8.00 - «L'esercito russo non smette di condurre operazioni offensive nella zona operativa orientale del Donbass e di lanciare missili e attacchi aerei sulle infrastrutture». Lo afferma il rapporto mattutino dello Stato maggiore delle Forze armate ucraine, secondo cui «non ci sono stati cambiamenti significativi nelle attività delle forze armate bielorusse nelle aree di Volyn e Polissya. Nella direzione di Seversky, invece, le truppe russe hanno rafforzato le unità della prima armata di carri armati del distretto militare occidentale, che è coinvolta nella copertura del confine russo-ucraino nelle regioni di Bryansk e Kursk, con due gruppi tattici di battaglione di truppe aviotrasportate».

Ore 7.48 - Gli Stati Uniti intendono destinare circa 1,5 miliardi di dollari al mese all'Ucraina per sostenere il governo. Lo ha affermato Dereck Hogan, primo vice segretario di Stato per gli Affari europei ed eurasiatici.

Ore 7.00 - «Al governo russo non interessa quante persone muoiano. Per loro è indifferente quando a lungo duri la guerra. Perché ci guadagnano attraverso le esportazioni di energia. Noi non siamo indifferenti a quante persone perdono la vita». A dichiararlo, in un'intervista alla Zdf, è stato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Ore 6.00 - «Abbiamo bisogno dal cancelliere Scholz la certezza che la Germania sostiene l' Ucraina. Lui e il suo governo devono prendere una decisione», lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un'intervista rilasciata a Kiev alla tv pubblica tedesca Zdf. Secondo Zelensky, Berlino non deve cercare un equilibrio tra il sostegno all' Ucraina e le relazioni con la Russia. «La Germania è arrivata un pò più tardi rispetto ad alcuni Paesi vicini in termini di forniture di armi. Questo è un dato di fatto», ha aggiunto il presidente ucraino. Zelensky ha così fatto un confronto fra la posizione tedesca e francese e quella del Regno Unito, degli stati baltici e di altri Paesi dell'Europa orientale, che sarebbero invece stati i primi ad attivarsi per Kiev.