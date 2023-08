Guerra Ucraina, fuoco russo su Kherson: morto un neonato. Kiev: «Non useremo i missili Taurus contro Mosca»

Guerra Ucraina, la diretta di oggi domenica 14 agosto. «Oggi l' Ucraina è il paese più minato del mondo, Centinaia di chilometri di campi minati, milioni di ordigni esplosivi, in alcune parti della linea del fronte ci sono cinque mine al metro quadro». A dirlo è il ministro ucraino della Difesa Oleksii Reznikov, in una intervista al Guardian in cui chiede ai paesi alleati di rafforzare l'invio di mezzi di sminamento e di ampliare l'addestramento di genieri.

Wagner al verde? Così cambiano i piani di Mosca. Prigozhin potrebbe essere finanziato dalla Bielorussia