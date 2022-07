Guerra in Ucraina, le notizie del 15 luglio. Il bilancio del raid russo a Vinnytsia, nell'ovest dell'Ucraina, è pesantissimo: almeno 23 morti, tra cui 3 bambini, e oltre 90 feriti. Mosca quindi non sembra fermarsi al Donbass. Da Zelensky intanto è arrivata l'accusa di aver portato via dal Paese almeno 200mila bambini: lo ha detto all'Aia, dove ministri di circa 40 stati si sono incontrati con il procuratore capo della Corte penale internazionale per discutere di come coordinare gli sforzi per portare davanti alla giustizia i responsabili dei crimini di guerra. L'ambasciata Usa torna a chiedere ai propri cittadini di abbandonare l'Ucraina.

Ambasciata Usa agli americani: lasciate il Paese

L'ambasciata americana a Kiev ha chiesto agli americani in Ucraina di «lasciare immediatamente» il Paese utilizzando mezzi di trasporto privato via terra se c'è la possibilità di farlo in sicurezza. Lo si legge su un avviso urgente sul sito dell'ambasciata. Si invitano inoltre gli americani a non partire per l'Ucraina e chi non riesce a lasciare il Paese è consigliato di evitare «assembramenti ed eventi organizzati che potrebbero essere considerati degli obiettivi da parte della Russia».

Kiev: finora 17.300 attacchi contro civili

Dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina la Russia ha lanciato oltre 17.300 attacchi contro obiettivi civili mentre poco più di 300 hanno colpito obiettivi militari: lo ha detto il primo viceministro degli Interni ucraino, Yevhen Yenin, secondo quanto riporta Ukrinform. «Recentemente abbiamo assistito ad attacchi contro obiettivi civili. Ho chiesto specificamente un rapporto riassuntivo su quanti missili russi hanno colpito obiettivi militari e quanti hanno colpito obiettivi civili - ha detto Yenin -. Per fare un confronto: dall'aggressione, ci sono stati 17.314 attacchi su obiettivi civili e poco più di 300 su obiettivi militari».

Le aree di Kherson liberate

«Ci sono territori, località popolate che sono state liberate. Mi affido esclusivamente ai dati ufficiali concordati con lo Stato Maggiore. Queste sono 44 località». Lo ha detto Dmytro Butriy, capo ad interim dell'amministrazione militare regionale di Kherson in Ucraina, stando quanto riporta il Guardian. Secondo Butriy, le località appartengono alle comunità territoriali di Velyka Oleksandrivka, Kochubeyivka e Novovorontsovka.

La strage di civili a Vinnytsia

Fiamme e dense colonne di fumo nero che si alzano nel cielo, corpi senza vita nelle strade ricoperte di detriti anneriti, decine di auto distrutte dal fuoco: dopo Kharkiv, Kremenhuk, Chasiv Yar, è toccato a Vinnytsia, città nell' Ucraina centrale distante centinaia di chilometri dal fronte, vivere l'incubo della morte portata dal cielo dai missili russi. Almeno 23 le vittime accertate finora, di cui tre bambini, e una novantina di feriti. «Un chiaro atto terroristico», secondo il presidente Volodymyr Zelensky. Mentre il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres si è detto «sconvolto». Erano le 10.50 (le 9.50 ora italiana) quando diversi missili si sono abbattuti sul centro della città, totalmente inaspettati. Secondo l'Aeronautica militare ucraina si è trattato di Kalibr lanciati da un sottomarino nel Mar Nero. In pochi secondi le tranquille strade di questa città di 370.000 abitanti si sono trasformate in un inferno. Le immagini diffuse sui social media mostrano i danni provocati ad un edificio di un piano che ospita un centro medico e uno vicino di nove piani. In altre si vedono i soccorritori che trasportano via su una barella un corpo senza vita. In una fotografia postata su Twitter dal ministro degli Esteri Dmytro Kuleba appare il corpo steso a terra di una bambina di forse due anni e, accanto, il piede di un adulto - forse la madre - reciso dalla gamba.

La cantante pop ucraina Roxolana, che in serata avrebbe dovuto tenere un concerto proprio a Vinnytsia, ha detto di aver cancellato l'evento dopo che uno dei membri del suo seguito è rimasto ucciso mentre altri sono stati feriti. In assenza per ora di commenti da Mosca, impossibile capire perché sia stata presa di mira proprio questa città della regione centrale dell' Ucraina. E, se i civili fossero stati colpiti per errore, quale altro obiettivo i russi volessero centrare. Per Mikhailo Podolyak, consigliere di Zelensky e capo dei negoziatori ucraini, non ci sono invece dubbi. «Gli attacchi della Russia su pacifiche città ucraine non sono errori, ma una strategia militare pianificata» per costringere Kiev ad una «pace ad ogni costo». L'attacco è avvenuto mentre i ministri degli Esteri e della Giustizia Ue erano riuniti all'Aja per una conferenza sui crimini di guerra russi ospitata dal Tribunale penale internazionale. I partecipanti hanno osservato un minuto di silenzio prima dell'intervento in videoconferenza di Zelensky, che ha chiesto di istituire un «tribunale speciale» sull'invasione russa. Tra i crimini elencati dal presidente ucraino vi è il sequestro di «circa 200.000 bambini» che secondo quanto afferma sarebbero stati «portati fuori» dal Paese.

Da parte sua Mosca ha accusato l'esercito ucraino di avere ucciso due civili e di averne feriti altri 15 in un bombardamento sulla città di Izium, nella provincia nord-orientale di Kharkiv. Mentre ad ovest della Crimea, nella regione meridionale di Kherson, la città di Novaya Kakhovka sarebbe stata per metà distrutta dai bombardamenti delle forze di Kiev da quando gli ucraini hanno perso il controllo dell'area. Mosca lancia intanto un avvertimento a Israele, dopo che, secondo notizie diffuse dai media, nel corso della sua visita nello Stato ebraico il presidente Joe Biden avrebbe chiesto al primo ministro Yair Lapid di inviare aiuti militari a Kiev. «Spero che la leadership israeliana sia abbastanza saggia da comportarsi in modo corretto e costruttivo in merito alle sue relazioni con la Russia», ha ammonito il vice ministro degli Esteri e rappresentante speciale del presidente Vladimir Putin per il Medio Oriente, Mikhail Bogdanov, accennando ai buoni rapporti fra i due Paesi. Sul fronte interno, intanto, Putin ha firmato una nuova legge che consente alle autorità russe di bollare con l'infamante etichetta di «agente straniero» enti e persone anche se non ricevono finanziamenti dall'estero, elemento prima richiesto per l'inserimento in questa lista. Lo riporta Novaya Gazeta Europa, osservando che la normativa, che entrerà in vigore il primo dicembre, è considerata un nuovo strumento di repressione politica.