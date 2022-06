Guerra in Ucraina, le notizie di oggi: a Zaporizhzhia rapiti i lavoratori della centrale. Usa: al G7 richiesta nuove misure contro Mosca

Guerra in Ucraina, le notizie di oggi in diretta. Il conflitto si allarga, per il momento solo a parole: è Kaliningrad nel mirino di analisti e politici, con le parole della portavoce del ministro degli Esteri russo, Maria Zakharova, che ha detto che la risposta al blocco del transito di alcune merci da parte della Lituania (applicazione delle sanzioni Ue) sarà «pratica e non a livello diplomatico». Il che però non vorrebbe dire automaticamente guerra o invasione: il capo della commissione della Duma per gli Affari interni, Leonid Slutsky, ha spiegato che Mosca valuta il taglio delle forniture di energia elettrica a Vilnius. Allarme ancora a Zaporizhzhia, teatro della guerra nella prima fase: secondo il sindaco, alcuni lavoratori della centrale nucleare sono stati sequestrati dai russi a Enerhodar. A Kharkiv sono stati uccisi dieci civili nelle ultime ore, altri dieci sono stati feriti. La guerra continua violenta nel Donbass.

Ucraina, le notizie in diretta

Ore 2.15 - La task force Usa-Ue sull'energia denuncia il ricatto della Russia nei confronti dell'Ue e sottolinea il continuo impegno a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili russi diversificando l'approvvigionamento energetico dell'Europa. Lo riferisce la Casa Bianca in una nota sull'incontro virtuale tra i co-presidenti Amos Hochstein, consulente per la sicurezza energetica Usa, e Bjorn Seibert, capo di gabinetto della presidente della Commissione europea. Il colloquio ha esaminato i progressi compiuti dalla dichiarazione del 25 marzo di Biden e Von der Leyen sulla cooperazione energetica tra Usa e Ue in chiave anti-russa.

Ore 0.25 - La Nato per la prima volta indicherà la Cina come fonte di preoccupazione nella nuova versione del 'Concetto strategicò che sarà siglato al prossimo vertice di Madrid. Lo ha detto un alto funzionario della Casa Bianca in un briefing con la stampa sul viaggio del presidente americano Joe Biden in Europa per i summit del G7 e della Nato. Il vertice dell'Alleanza «affronterà le sfide poste dalla Cina. E sarà la prima volta. Nel documento strategico del 2010 non erano infatti nominate», ha spiegato la fonte.

Ore 23.35 - «Al vertice del G7 in Germania il presidente Biden proporrà una nuova serie di misure per aumentare la pressione sulla Russia». Lo ha detto un alto funzionario della Casa Bianca in un briefing con i giornalisti sul viaggio del presidente americano in Europa la prossima settimana per i vertice del G7 e della Nato. «Per gli Usa il G7 è stato leader nell'imporre sanzioni senza precedenti contro la Russia in risposta all'invasione dell'Ucraina», ha detto ancora la fonte, annunciando che ai vertici in Germania e Madrid interverrà in collegamento anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Ore 22.30 - Diversi abitanti di Enerhodar, la città del sud dell'Ucraina in cui si trova la centrale nucleare di Zaporizhzhia, sono stati rapiti dai russi che la controllano, compresi lavoratori dell'impianto. Lo ha denunciato il sindaco Dmytro Orlov, citato dal Guardian. «Il luogo in cui si trovano alcuni di loro è ignoto. Le condizioni degli altri sono molto difficili: torturati con l'elettroshock, abusati fisicamente e moralmente», ha denunciato il sindaco.