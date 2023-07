Guerra Ucraina, Zelensky: «Adesione alla Nato? Prima garanzie. stessa lunghezza d’onda degli alleati»

La Nato non dovrebbe tenere «l'intera situazione e l' Ucraina in un limbo quando si tratta di adesione»: lo ha detto ieri il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, in un'intervista a Bloomberg Television. Il commento segue la dichiarazione del Segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, al termine del primo giorno del vertice di Vilnius, secondo cui la Nato estenderà all' Ucraina l'invito ad entrare nell'Alleanza quando gli alleati saranno d'accordo e «le condizioni saranno soddisfatte». Kuleba ha sottolineato che c'erano già tutte le condizioni per far sì che l' Ucraina ricevesse un invito formale dagli alleati della Nato durante il vertice di Vilnius