La Russia continua la sua lunga guerra contro l'Ucraina: le truppe di Vladimir Putin avanzano (a piccoli passi) nel Lugansk: missili su Donetsk con almeno 6 morti, intanto aumentano le sanzioni verso la Russia stessa da parte del Canada.

Guerra in Ucraina, la diretta

Ore 10.17 - Ad oggi sono 347 i bambini ucraini rimasti uccisi nell'invasione russa e più di 648 quelli feriti. Il triste dato viene diffuso come ogni giorno su Telegram dall'ufficio della Procura generale ucraina. Il numero dei morti è invariato rispetto al bollettino di ieri, ma il numero dei feriti è cresciuto.

Ore 9.02 - Almeno sei persone hanno perso la vita e altre 30, incluso un bambino di nove anni, sono intrappolate in queste ore sotto le macerie di un edificio residenziale di Chasiv Yar - nella regione di Donetsk dell' Ucraina orientale - in seguito a un bombardamento delle forze russe la notte scorsa con missili Hurricane: lo ha reso noto il presidente dell'amministrazione militare regionale Pavel Kirilenko, secondo quanto riporta Unian.

Ore 8.31 - Le truppe russe hanno probabilmente guadagnato ulteriore terreno, sia pure in maniera limitata, nell'area della città di Popasna dell' Ucraina orientale: lo scrive l'intelligence britannica nel suo aggiornamento quotidiano sulla situazione nel Paese. L'artiglieria russa, sottolinea il rapporto pubblicato dal ministero della Difesa su Twitter, continua a colpire l'area di Sloviansk del Donbass dalla zona di Izium a nord e dalle vicinanze di Lysychansk a est. In particolare, gli attacchi da Izium continuano a prendere di mira la strada principale che collega le città di Donetsk e Kharkiv (la E40), che rappresenta probabilmente un «obiettivo importante» per la Russia nella sua avanzata in questa regione.

Ore 7.55 - «Dobbiamo sviluppare e rafforzare il nostro sistema di difesa aerea e di difesa antimissilistica». Lo ha detto - come riporta il Kiev Independent - il ministro della difesa ucraino, Oleksiy Reznikov, precisando che finora è stato abbattuto un numero piuttosto elevato di missili e aerei russi ma la difesa del cielo deve essere notevolmente potenziata. «Abbiamo già la protezione del nostro cielo oggi - ha proseguito Reznikov - che non è perfetta, ma abbattiamo un bel pò di missili. Gli aerei nemici non volano più nei nostri cieli perché hanno paura e sanno che li abbatteremo. Usano vecchi missili e li sparano dal territorio della Russia, dal territorio della Bielorussia, dalle acque del Mar Nero e persino dal Mar Caspio, dalla Crimea ucraina temporaneamente occupata. Il nemico ha paura di avvicinarsi». Per quanto riguarda il sistema «Iron dome» il ministro ha spiegato che è inefficace in Ucraina in quanto serve per missili lenti, a bassa quota e a basso danno ma non protegge da missili da crociera e balistici.

Ore 6.08 - L'Ucraina bombarda Donetsk con munizioni della Nato. È l'accusa lanciata dalla Repubblica popolare di Donetsk - come riporta la Tass - secondo cui le forze armate ucraine hanno condotto nelle ultime ore un massiccio bombardamento nei distretti residenziali di Donetsk utilizzando un'artiglieria calibro 155 millimetri, che è un calibro standard della Nato. Inoltre tra le 4:20 e le 4:40 ora di Mosca - secondo la Dpr - 22 missili sono stati lanciati in sei distretti residenziali della cittadina del Donbass.

Ore 5.20 - Il Canada ha annunciato che imporrà nuove sanzioni contro la Russia in risposta all'invasione dell' Ucraina: lo rende noto in un comunicato la ministra degli Esteri del Paese, Melanie Joly. Le nuove sanzioni, si legge nella nota pubblicata sul sito del Governo, rafforzeranno quelle già in vigore nei settori chimico, petrolifero e del gas, e verranno estese al settore della produzione industriale. In particolare, colpiranno tra l'altro la produzione di computer, apparecchiature elettroniche ed elettriche e macchine utensili.