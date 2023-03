Guerra Ucraina, raid su Zaporizhzhia: due morti. Kiev: «Mosca non ha forze sufficienti in Transnistria»

La guerra in Ucraina sarà oggi al centro dei lavori del G20 di Nuova Delhi, che vedrà per la prima volta Blinken e Lavrov nella stessa stanza dal vertice dello stesso formato di luglio 2022 a Bali. Anche la Meloni sarà oggi in India. I droni ucraini continuano intanto a rappresentare una minaccia per la Russia: secondo Mosca, un «massiccio attacco» è stato sventato ieri sulla Crimea.