Guida una Bugatti a 388 km/h ma puoi farla franca con la multa, ecco perché

Un automobilista è stato registrato da un autovelox mentre guidava a 388 km/h su un'autostrada in Belgio in cui la velocità massima consentita è di appena 120 km/h, come informa TF1Info. Tuttavia, il conducente potrebbe essere in grado di evitare la multa per eccesso di velocità.

Secondo le autorità, il reato sarebbe stato commesso nel 2022, da un automobilista che guidava una Bugatti Chiron, capace di superare i 400 km/h.

Gli avvocati della difesa sosterranno che gli autovelox utilizzati sulle strade del Paese non sono progettati per registrare con precisione alte velocità e che quella rilevata potrebbe non essere precisa.

Secondo TF1Info, gli autovelox belgi, infatti, possono registrare velocità massime comprese tra 250 e 300 km/h. Al di sopra di questi valori, le stime potrebbero non sono esatte.

La Procura della Repubblica ha chiesto che gli autovelox vengano esaminati e che le loro caratteristiche tecniche vengano esaurientemente spiegate al fine di determinare se in questo caso deve essere applicata o meno una grave sanzione. Se gli avvocati dimostreranno che l'autovelox non è preparato a registrare tale velocità, il conducente verrà esonerato da qualsiasi tipo di sanzione.